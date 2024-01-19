معرض الذيد الزراعي ينطلق بدورته الأولى بمشاركة 50 جهة وشركة

انطلقت في مركز إكسبو الذيد فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، في أول معرض زراعي من نوعه على مستوى المنطقة، بمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية محلية واتحادية، وأكثر من 50 شركة عاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وأصحاب مزارع ومزارعين.

وافتتح المعرض، الذي يستمر حتى 21 يناير الجاري عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والدكتور سليمان بن عبد الله بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة.

ريادة

وقال عبدالله سلطان العويس: «أصبحت مدينة الذيد نموذجاً رائداً في التنمية الزراعية؛ بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ حيث تولي الإمارة الأمن الغذائي أولوية كبرى ضمن خططها التنموية، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تفعيل دور الجهات المعنية والقطاع الخاص في تطوير كفاءة الزراعة المحلية، ودعم منتجاتها ومواءمتها، وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى إدخال عناصر الابتكار في الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي المستقبلي بشكل عام، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على أن تلعب دوراً رئيساً في دعم التوجه نحو الاهتمام بالزراعة، عبر إطلاق المبادرات والفعاليات، التي تعزز من نمو القطاع الزراعي، ومن ضمنها هذا المعرض الذي يأتي مواكباً لسلسلة المشاريع الزراعية التطويرية الكبرى، التي تشهدها الشارقة».

منصة

ومن جهته قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة: «تؤكد المشاركة المميزة، التي يشهدها المعرض في انطلاقته الأولى من قبل الشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك الحضور اللافت من أصحاب المزارع والمزارعين، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات الكبرى، لدعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم التجارية، عبر تسويق خدماتهم ومنتجاتهم أمام الزوار والمهتمين بالشأن الزراعي والثروة الحيوانية، لا سيما مع الاهتمام البالغ، الذي توليه حكومة الشارقة لإطلاق المشروعات، التي تعزز منظومة الأمن الغذائي في مختلف مدن ومناطق الإمارة؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان الصحة الغذائية السليمة لأفراد المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية وتطلعات دولة الإمارات».

حرص

وأشار الطنيجي إلى حرص دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض السنوية والدورية، بالتعاون مع الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة، على دعم وتشجيع مختلف المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية على صعيد الشركات والأفراد؛ بهدف ضمان استمرارية وتطور مهنة الزراعة في الشارقة.

ومن جانبه أكد سيف محمد المدفع أن انطلاق الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز دور صناعة المعارض في دعم التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، عبر تقديم منصة مبتكرة لتبادل الخبرات والتجارب في القطاع الزراعي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية، لا سيما في ظل ما يتضمنه الحدث من ورش ومؤتمرات متخصصة في القطاع الزراعي، وتجسيداً لدور إكسبو الشارقة في تنويع الأنشطة والمعارض السنوية، التي ينظمها، لتشمل مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع الزراعة، للإسهام في دعم المزارعين والمهتمين بهذا المجال المهم المرتبط بإنتاج وتأمين الغذاء، سعياً لتقديم حدث يلهم المشاركين فيه والزوار ويزودهم بأحدث المعلومات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الزراعة.

9 آلاف مزرعة

وإلى ذلك أكد المهندس يوسف احمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن هناك 9 آلاف مزرعة في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية، تقع تحت إشراف خدمات الشركة، جميعها جرى خفض سعر تعرفة الكهرباء الشهرية، والتي تم تطبيقها اعتباراً من يناير الحالي.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

تحديات

وقال إن معظم المزارع تقع في المنطقة الوسطى والذيد، مؤكداً أن مشاركة «الاتحاد للماء» في معرض الذيد الزراعي، جاءت من أجل الالتقاء بالمزارعين المواطنين، والتعرف على التحديات التي تواجههم في قطاعي الماء والكهرباء، وإيجاد الحلول المناسبة من خلال تقديم النصائح والارشادات المهمة في كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، واتباع الطرق الأمثل في ترشيد استهلاك الطاقة.

منصة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن معرض الذيد الزراعي، يعتبر منصة للالتقاء بالمزارعين المواطنين، والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الشركة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الزراعة اهتماماً بالغاً، وتحرص على دعم وزيادة المحاصيل الزراعية المحلية، بهدف سد احتياجات السوق.

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