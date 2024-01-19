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هل ستكون ورقة مناهضة ترامب كافية لبايدن للفوز بولاية ثانية؟

1/19/2024 9:18:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تركز الحجة الرئيسية في حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عبارة واحدة: "صوتوا لي، لأنني لست دونالد ترامب"، لكن هل سيكون التركيز على التهديد الذي يشكله منافسه الرئيسي كافيا للبقاء في البيت الأبيض لولاية ثانية؟

الانتصار المدوي الذي حققه الرئيس الجمهوري السابق الاثنين في الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية لحزبه في ولاية أيوا "يوضح" الوضع بحسب المحامي والمخطط الاستراتيجي الديموقراطي أبو عمارة.

وقال "هذا يكشف تحديات الانتخابات: لن يقتصر الأمر على مجرد نقاش حول البرامج السياسية. ستكون معركة من أجل الديموقراطية".

كلما تركز الاهتمام على ترامب، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة للديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما.

هذا هو على الأقل رهان فريق حملة جو بايدن. فقد خلص في الآونة الأخيرة، بحسب دراسة داخلية نشرتها شبكة "سي ان ان"، إلى أن ثلاثة أرباع الناخبين المترددين لم يدركوا بعد أن الرئيس السابق يعد المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه.

باتت شخصيات ديموقراطية كبرى تستخدم الآن عبارات الخوف علنا، في مواجهة احتمال عودة رجل الأعمال البالغ من العمر 77 عاما إلى السلطة، مدفوعا، كما يقول هو شخصيا، بالرغبة في "الانتقام".

ذعر
عبرت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما عن "ذعرها" في الآونة الاخيرة فيما قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس انها "خائفة حقا" مضيفة "لكن يجب عدم الفرار أمام ما يخيفنا، يجب القتال ضده".

حتى قبل بدء الحملة، كان جو بايدن الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، والذي يعاني من عائق كبير لدى الناخبين يتمثل بسنه، يقول قارنوني بما هو أمامي، أمامه بالتالي هو دونالد ترامب الذي يواجه العديد من القضايا القانونية، ورفضه الاعتراف بهزيمته عام 2020، وتهديداته ضد المهاجرين وضد خصومه السياسيين.

في الساعات والأيام التي تلت "المجالس الحزبية" في ولاية أيوا، هذه الجمعيات المحلية للناخبين الجمهوريين الذين صوتوا لرجل الأعمال السابق، كثف فريق حملة جو بايدن الدعوات لجمع تبرعات.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني هذه، رأى الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن نجاح دونالد ترامب في ولاية أيوا، وهي ولاية ريفية ومحافظة جدا، هو "أعظم لحظة في حملة إعادة انتخاب جو بايدن حتى الآن".

وتوقع وليام غالستون الخبير في معهد الابحاث بروكينغز ان الحملة "لن تركز على برنامج" الديمقراطي، وهو غير موجود في الوقت الراهن.

غير كاف
وأضاف الباحث "سيتعلق الأمر بالاختيار بين مرشحين يعرف الناخبون الأمريكيون أداءهما وأسلوب حكمهما" لأنهم لمسوا عملهما.

لكن هذا المنطق لا ينطبق على بعض الناخبين، هؤلاء الذين كانوا مراهقين خلال رئاسة دونالد ترامب (2017-2021) والذين ليس لديهم بالضرورة ذكرى بارزة عنه.

لعب الناخبون الذين يصوتون لأول مرة دورا رئيسيا في وصول بايدن الى السلطة عام 2020. بالنسبة لهم "الديمقراطية رسالة ضرورية لكنها ليست كافية" كما قال أبو عمارة داعيا الديمقراطيين الى "النظر بجدية" إلى تلك الشريحة الناخبة.

يتفق المحللون على القول إن الانتخابات وبسبب خصوصية طريقة الاقتراع غير المباشر في الولايات المتحدة، ستكون حاسمة في بعض خزانات الأصوات في الدوائر الانتخابية المتنازع عليها.

في حين سيطرح بايدن رسالته حول الديموقراطية على المستوى الوطني، فإن حملته ستستهدف ناخبين معينين على المستوى المحلي برسائل ملموسة أكثر مثل حق الإجهاض للنساء وشطب الديون الطلابية للشباب وتقديمات اجتماعية للمسنين أو حقوق مدنية للمتحدرين من أصول افريقية.

كل هذا يتم مع الاستناد على مندوبين مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس الاسبق باراك أوباما أو مسؤولين ديمقراطيين في ولايات معينة ذات استراتيجية خاصة، مثل حاكمة ميشيغن غريتشين ويتمر أو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا رافاييل وارنوك.


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