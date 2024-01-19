نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نجح الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر في بيع ساعة فاخرة في مزاد مساء الخميس مقابل 270 ألف يورو، بعد مشكلات واجهها إثر إغفاله التصريح عنها لدى السلطات الجمركية عند هبوطه في مطار ميونيخ الألماني.

وقد وصلت "مغامرة أرنولد شوارزينغر الجمركية إلى نهاية سعيدة"، على ما كتبت في بيان الجمعة "مبادرة شوارزنيغر للمناخ"، وهي منظمة مدافعة عن البيئة ستتلقى الأموال التي جُمعت خلال الأمسية التي أقيمت في منتجع التزلج النمساوي الراقي كيتزبوهيل.

على الخشبة التي شهدت الحدث، وسط أجواء مرحة عاشها ضيوفه الـ160 الذين اختيروا بعناية، بينهم مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، كان حضور النجم الأمريكي طاغياً في المناسبة، إذ ألقى شوارزنيغر النكات بشأن حادثة ميونيخ، متحدثاً عن الساعة التي كادت تتحول إلى أصفاد تكبل يديه، بحسب وصفه.

وقال الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية أمام جمهور بدا مستمتعاً بالأمسية، بحسب مقطع فيديو عرضه موقع أخبار المشاهير "تي ام زي"، "لقد كانت تجربة مجنونة".

وقد احتُجز النجم النمساوي الأمريكي البالغ 76 عاماً، والذي وصل إلى ميونيخ آتياً من الولايات المتحدة، الأربعاء في المطار الواقع في جنوب ألمانيا لعدم تصريحه لدى السلطات الجمركية عن الساعة السويسرية الفاخرة. وقد بدأت ضده إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي.

وبالإضافة إلى الساعة، شمل المزاد مساء الخميس أيضاً أعمالاً فنية، وحتى جلسة تدريب مع لاعب رفع الأثقال السابق. وفي المجمل، جمع الحدث 1,31 مليون يورو لدعم مشاريع مهمة بالنسبة للممثل الذي ينظم مؤتمراً مناخياً سنوياً في فيينا.



