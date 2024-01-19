تحذير من متحور لكورونا مميت.. و«الصحة المصرية» تكشف الحقيقة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة منشور متداول منسوب إلى وزارة الصحة المصرية، يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة، ويصعب اكتشاف أعراضه.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عنها، مُشددةً على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته على قنوات اتصالها الرسمية.

ولفتت إلى أن المتحور الذي اكتُشف هو «JN.1»، موضحةً أن معظم حالات الإصابة الناتجة عنه منخفضة وبسيطة الأعراض، وأنه لا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا.

ونوهت بامتلاك مصر برنامج ترصُّد للأوبئة يختص بتتبع كل الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، لافتةً إلى أنه في حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.

وأكدت الحرص على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية جديدة لمنع دخولها للبلاد، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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