توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً على الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً، وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً خاصة على البحر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية (10 إلى 25) تصل إلى 35 كم/س.

وذكر أن الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06، والمد الثاني عند الساعة 21:46، والجزر الأول عند الساعة 15:36، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

وبيَّن أن بحر عمان يكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:06، والمد الثاني عند الساعة 05:03، والجزر الأول عند الساعة 11:52، والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 19 85 40

دبي 25 20 80 45

الشارقة 26 18 80 40

عجمان 25 19 80 45

أم القيوين 25 18 85 40

رأس الخيمة 26 15 85 40

الفجيرة 26 20 80 30

العـين 26 15 90 35

ليوا 25 14 90 40

الرويس 23 17 80 35

السلع 23 16 90 30

دلـمـا 23 18 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 24 20 75 40

أبو موسى 25 20 80 70.

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