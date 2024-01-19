تعرف على المحافظة التي تسجل أدنى درجة حرارة متوقعة اليوم الجمعة

تعرف على المحافظة التي تسجل أدنى درجة حرارة متوقعة اليوم الجمعة
التاريخ
1/19/2024 9:07:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت ادارة الارصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في محافظات المملكة حيث تسجل المفرق ادنى درجة حرارة بمعدل 5-19 درجة مئوية
تليها معان وعجلون ومادبا وبالمعدلات التالية :
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