الادعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن الادعاء السويسري إعلانه تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي.



وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه لا يعتزم الكشف عن أي تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكوى، وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.



من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس الإسرائيلي يغادر سويسرا اليوم، في حين لم يعلن بعد ما إذا كان سيُمنع من مغادرة البلاد ويخضع للتحقيق.



من جهتها، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب هرتسوغ إن الرئيس الإسرائيلي شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي كما هو مخطط له.

