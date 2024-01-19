تحذير هام لمستخدمي واتساب من ثغرة أمنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكتشف باحث أمني ثغرة أمنية في تطبيق التراسل "واتساب" المملوك لموقع "فيسبوك"، بحيث تسمح هذه الثغرة للمهاجمين بالوصول إلى الجهاز وسرقة البيانات والملفات والرسائل الخاصة باستخدام ملفات GIF ضارة.
وينبع الخطر من خلل مزدوج في تطبيق "واتساب"، وذلك وفقًا لباحث أمني يدعى Awakened، وتشير الثغرة الأمنية المزدوجة إلى حدوث خلل في الذاكرة قد يؤدي إلى تعطل أحد التطبيقات، أو فتح ثغرة للمتسلل من أجل اختراق أمان الجهاز المتأثر.
ويعتمد الخطأ بشكل أساسي على قيام أحد المهاجمين بإرسال ملف GIF ضار إلى جهاز الضحية من خلال أي قناة، وقد يكون ذلك من خلال "واتساب" أو البريد الإلكتروني أو أي منصة تراسل أخرى.
وكل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ الهجوم هو إنشاء صورة GIF ضارة، وانتظار المستخدم حتى يفتح معرض "واتساب" – المستخدم لإنشاء معاينات للصور ومقاطع الفيديو وصور GIF – لإرسال أي صورة، وليس بالضرورة الصورة الخبيثة.
ويبدو أن المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات معينة من نظام التشغيل أندرويد للهواتف المحمولة هم الأكثر عرضة للتأثر بهذا الخطأ.
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