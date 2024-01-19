تحذير هام لمستخدمي واتساب من ثغرة أمنية

MENAFN - Al Wakeel News)اكتشف باحث أمني ثغرة أمنية في تطبيق التراسل "واتساب" المملوك لموقع "فيسبوك"، بحيث تسمح هذه الثغرة للمهاجمين بالوصول إلى الجهاز وسرقة البيانات والملفات والرسائل الخاصة باستخدام ملفات GIF ضارة.



وينبع الخطر من خلل مزدوج في تطبيق "واتساب"، وذلك وفقًا لباحث أمني يدعى Awakened، وتشير الثغرة الأمنية المزدوجة إلى حدوث خلل في الذاكرة قد يؤدي إلى تعطل أحد التطبيقات، أو فتح ثغرة للمتسلل من أجل اختراق أمان الجهاز المتأثر.

ويعتمد الخطأ بشكل أساسي على قيام أحد المهاجمين بإرسال ملف GIF ضار إلى جهاز الضحية من خلال أي قناة، وقد يكون ذلك من خلال "واتساب" أو البريد الإلكتروني أو أي منصة تراسل أخرى.



وكل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ الهجوم هو إنشاء صورة GIF ضارة، وانتظار المستخدم حتى يفتح معرض "واتساب" – المستخدم لإنشاء معاينات للصور ومقاطع الفيديو وصور GIF – لإرسال أي صورة، وليس بالضرورة الصورة الخبيثة.



ويبدو أن المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات معينة من نظام التشغيل أندرويد للهواتف المحمولة هم الأكثر عرضة للتأثر بهذا الخطأ.



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