القسام تنفذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 جنود صهاينة و4 آليات اسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة تنفيذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 من جنود الاحتلال و 4 آليات اسرائيلية .
حيث اكدت الكتائب انها تمكنت من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا " بجوارها جنديين بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل الجنديين ، واضافت بانه شوهدت طائرة مروحية هرعت لنقل القتلى والجرحى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
وفي عملية اخرى تمكن مقاتليها من تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا " بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
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