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القسام تنفذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 جنود صهاينة و4 آليات اسرائيلية

1/19/2024 9:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة تنفيذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 من جنود الاحتلال و 4 آليات اسرائيلية .
حيث اكدت الكتائب انها تمكنت من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا " بجوارها جنديين بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل الجنديين ، واضافت بانه شوهدت طائرة مروحية هرعت لنقل القتلى والجرحى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
وفي عملية اخرى تمكن مقاتليها من تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا " بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة




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