الأردنية للطيران تعلن عن عرض حصري وجديد على خط الشارقة لنهاية شهر 2024/1

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركة الأردنية للطيران عن عرض حصري وجديد على خط الشارقة لنهاية شهر كانون الثاني الحالي 1 /2024 .
حيث يمكن للراغبين الحجز الان من عمان الى الشارقة ابتداء من 100 دينار مع وزن 30 كيلو مع الاردنية للطيران .
كما اعلنت ايضا عن طرق الحجز للاستفادة من هذا العرض الخاص و المحدود بفترة زمنية وهي؛-
مركز الحجز الرئيسي : 0096265501760
او عن طريق قسم التذاكر و الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
الموقع الالكتروني :
MENAFN19012024000208011052ID1107742898
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