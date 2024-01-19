الأردنية للطيران تعلن عن عرض حصري وجديد على خط الشارقة لنهاية شهر 2024/1

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت شركة الأردنية للطيران عن عرض حصري وجديد على خط الشارقة لنهاية شهر كانون الثاني الحالي 1 /2024 .



حيث يمكن للراغبين الحجز الان من عمان الى الشارقة ابتداء من 100 دينار مع وزن 30 كيلو مع الاردنية للطيران .

كما اعلنت ايضا عن طرق الحجز للاستفادة من هذا العرض الخاص و المحدود بفترة زمنية وهي؛-

مركز الحجز الرئيسي : 0096265501760

او عن طريق قسم التذاكر و الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066080



الموقع الالكتروني :