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هاليفي: نسرّح قوات احتياط بسبب توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة

1/19/2024 8:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنهم يسرّحون بعض قوات الاحتياط بسبب ما سماهما توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة، مشيرا إلى أنه "سيتم استدعاؤهم مجددا".

وذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية، بتصريحات سابقة أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.
وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

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