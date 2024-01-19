هاليفي: نسرّح قوات احتياط بسبب توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنهم يسرّحون بعض قوات الاحتياط بسبب ما سماهما توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة، مشيرا إلى أنه "سيتم استدعاؤهم مجددا".
وذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية، بتصريحات سابقة أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.
وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.
MENAFN19012024000208011052ID1107742658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.