هاليفي: نسرّح قوات احتياط بسبب توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة

وذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية، بتصريحات سابقة أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

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