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إصابة 19 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية

1/19/2024 8:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 ضابطا وجنديا في معارك غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك بجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة، في معارك دارت قبل يومين بجنوب القطاع.

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