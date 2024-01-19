إصابة 19 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية

إصابة 19 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية
التاريخ
1/19/2024 8:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 ضابطا وجنديا في معارك غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك بجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة، في معارك دارت قبل يومين بجنوب القطاع.
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