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إصابات باستهداف الاحتلال مستشفى الأمل بخانيونس

1/19/2024 8:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في صفوف النازحين بمستشفى الأمل ومقر الجمعية بخانيونس جنوبي قطاع غزة جراء إطلاق نار كثيف من مسيّرة إسرائيلية.
يأتي ذلك بعد قصف مدفعي إسرائيلي طال مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في ساعات الصباح الأولى.
واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى الأمل عدّة مرات منذ بدء العملية البرية في خانيونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.




MENAFN19012024000208011052ID1107742656

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