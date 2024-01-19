إصابات باستهداف الاحتلال مستشفى الأمل بخانيونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في صفوف النازحين بمستشفى الأمل ومقر الجمعية بخانيونس جنوبي قطاع غزة جراء إطلاق نار كثيف من مسيّرة إسرائيلية.
يأتي ذلك بعد قصف مدفعي إسرائيلي طال مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في ساعات الصباح الأولى.
واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى الأمل عدّة مرات منذ بدء العملية البرية في خانيونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
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