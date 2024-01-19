الاحتلال يداهم 1000 مبنى ويعتقل العشرات في مخيم طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News)اعلن جيش الاحتلال انتهاء عدوانه على مخيم طولكرم وذلك بعد نحو 45 ساعة من الاقتحام.



وقال جيش الاحتلال ان قواته داهمت نحو 1000 مبنى، مدعياً العثور على نحو 400 عبوة.



وادعى جيش الاحتلال احباط العشرات من العبوات الناسفة التي زرعت تحت الطرق من اجل استهداف الجيش في المخيم.

وأشار الجيش ان قواته حققت مع المئات من الفلسطينيين في المخيم، اعتقل منهم العشرات - ما يزيد عن 37 شخصاً.

وادعى جيش الاحتلال مصادرة 27 قطعة سلاح والكثير من العتاد العسكري ودمروا خمسة مختبرات لتصنيع العبوات الناسفة، واربع غرف لعمليات الاستطلاع.

واعترف جيش الاحتلال باصابة احد جنوده بجراح بالغة الخطورة جراء اطلاق النار من مقاومين فلسطينيين.

وكالة معا الاخبارية