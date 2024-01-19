تهنئة لـ اياد الشياب بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه

(MENAFN
- Al Wakeel News) بسم الله الرحمن الرحيم { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } صدق الله العظيم
الوكيل الإخباري- الحمد لله رب العالمين يُحب من دعاه خفيا، ويُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدى من كان صادق الوعد رضيا.
يتقدم ابناء المرحوم موسى سالم الشياب أبو غازي بأحر التهاني والتبريك إلى إبن العم الدكتور اياد الشياب بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة مؤتة.
ألف ألف ألف مبارك
MENAFN19012024000208011052ID1107742654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.