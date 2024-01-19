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تهنئة لـ اياد الشياب بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه

1/19/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) بسم الله الرحمن الرحيم { ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } صدق الله العظيم


الوكيل الإخباري- الحمد لله رب العالمين يُحب من دعاه خفيا، ويُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدى من كان صادق الوعد رضيا.

يتقدم ابناء المرحوم موسى سالم الشياب أبو غازي بأحر التهاني والتبريك إلى إبن العم الدكتور اياد الشياب بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة مؤتة.

ألف ألف ألف مبارك

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