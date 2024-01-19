مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطلق برنامج المعرفة الفضائية

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وشركة الياه سات برنامج المعرفة الفضائية.

يهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من الطلبة على استكشاف عالم الفضاء وتقنياته المختلفة من خلال جلسات تدريبية تمتد لمدة 6 أسابيع متتالية.

رؤية البرنامج

سيوفر برنامج المعرفة الفضائية 12 جلسة تدريبية لمدة 6 أسابيع حيث سيتم العمل على تدريب 77 طالبا وطالبة من طلبة المدارس الحكومية من الصف 11 و 12 في المسارين المتقدم والنخبة.

أهداف البرنامج

تقديم الدعم اللازم للطلبة الموهوبين عبر برامج تعليمية متخصصة

إكساب الطلبة المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل

إتاحة فرصة استكشاف عالم الفضاء وتقنياته المختلفة

التعرف على المؤسسات والجهات المعنية بقطاع الفضاء





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