أكد إصابته في أوتار الركبة.. كلوب يبرئ صلاح من تهمة الهروب

علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على إصابة لاعبه محمد صلاح، مؤكداً أن الإصابة التي ضربت قائد الفراعنة، جاءت في أوتار الركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده مصر في مباراة غانا، أمس الخميس، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان صلاح تعرض لإصابة خلال موقعة مصر وغانا التي انتهت 2/2، وغادر على أثرها الملعب مصابًا قبل نهاية أحداث الشوط الأول، وصرح الجهاز الطبي لمصر أن الإصابة في العضلة الخلفية، وتبدو إنها خفيفة، إلا أن الإعلام الإنجليزي أكد إنها في أوتار الركبة، وهو ما صرح به كلوب أيضاً.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وبورنموث، المقرر إقامتها الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: "تحدثت معه الليلة الماضية، وقلت له أنت بحاجة إلى مزيد من تقييم الإصابة، وهذا ما يفعلونه الآن وبعد ذلك سنعرف المزيد، بالطبع كانت هناك صدمة في تلك اللحظة، يا إلهي، ما هذا؟".

وأكمل: "الأمر كان مثل التعرض لضربة شديدة، هذا النوع من إصابات أوتار الركبة يكون بطريقة مختلفة، ولا يزال يشعر بها، نعلم جميعًا أنه نادرًا ما يخرج صلاح أو يحتاج إلى الخروج، لذلك هناك بالتأكيد شيء ما وسنرى، لكن ليس لدي المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وعندما سُئل كلوب عما إذا كان ليفربول سيرسل طاقمًا طبيًا لعلاج صلاح، فأجاب: "سنرى، ذلك يعتمد على التشخيص، سيكون هناك فحص بالموجات فوق الصوتية وسيخضع لأشعة بالرنين المغناطيسي كذلك، وبعد ذلك سنرى ما تخطط له مصر".

وكان خروج صلاح قبل منتصف المباراة، دفع بعض الجماهير لإلقاء الاتهامات عليه بالهروب من اللقاء، إلا أن تصريحات كلوب جاء في الوقت المناسب تماماً بالنسبة لقائد الفراعنة، لتبرئه أمام الرأي العام.

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