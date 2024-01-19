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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى في قطاع غزة

1/19/2024 8:00:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة وفاة أحد جنوده، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

وبوفاة الجندي ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 194 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا عن قتل أكثر من 9000 ناشط من حماس في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 آخرين داخل إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤخرا، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24448 "شهيدا" والمصابين إلى 61504.


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