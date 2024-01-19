الوحدة يواجه الزمالك وأم صلال مع الاتفاق السعودي في البطولة الدولية بأبوظبي غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق غداً السبت بطولة نادي الوحدة الرباعية الدولية لكرة القدم المقررة من 20 إلى 24 يناير الجاري على استاد آل نهيان بمشاركة 4 أندية هي الوحدة وأم صلال القطري والاتفاق السعودي والزمالك المصري، برعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي.
كما تقام على هامش البطولة مباراة استعراضية بعد غدٍ الأحد على استاد آل نهيان تجمع " النجوم القدامى" لنادي الوحدة.
وتفتتح البطولة غداً بمباراتين، وتجمع الأولى أم صلال القطري والاتفاق السعودي، تليها مباراة الوحدة والزمالك المصري، وسيكون النهائي بين الفائزين في المباراتين، فيما تقام أخرى بين الخاسرين على المركزين الثالث والرابع.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تواصلها مع اتحاد الإمارات لكرة القدم للاستعانة بأطقم تحكيمية لإدارة مباريات البطولة، وعقد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة تمهيداً لانطلاق المباريات غداً.
كما أعلنت إقامة فعاليات عدة على هامش البطولة منها فقرة غنائية غداً، وتوفير جميع المتطلبات التنظيمية للجماهير الكبيرة التي يتوقع تواجدها لمتابعة مباريات البطولة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.
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