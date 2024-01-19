الوحدة يواجه الزمالك وأم صلال مع الاتفاق السعودي في البطولة الدولية بأبوظبي غداً

تنطلق غداً السبت بطولة نادي الوحدة الرباعية الدولية لكرة القدم المقررة من 20 إلى 24 يناير الجاري على استاد آل نهيان بمشاركة 4 أندية هي الوحدة وأم صلال القطري والاتفاق السعودي والزمالك المصري، برعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي.

كما تقام على هامش البطولة مباراة استعراضية بعد غدٍ الأحد على استاد آل نهيان تجمع " النجوم القدامى" لنادي الوحدة.

وتفتتح البطولة غداً بمباراتين، وتجمع الأولى أم صلال القطري والاتفاق السعودي، تليها مباراة الوحدة والزمالك المصري، وسيكون النهائي بين الفائزين في المباراتين، فيما تقام أخرى بين الخاسرين على المركزين الثالث والرابع.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تواصلها مع اتحاد الإمارات لكرة القدم للاستعانة بأطقم تحكيمية لإدارة مباريات البطولة، وعقد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة تمهيداً لانطلاق المباريات غداً.

كما أعلنت إقامة فعاليات عدة على هامش البطولة منها فقرة غنائية غداً، وتوفير جميع المتطلبات التنظيمية للجماهير الكبيرة التي يتوقع تواجدها لمتابعة مباريات البطولة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

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