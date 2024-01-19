سوق دبي يربح 5.3 مليارات درهم وأبوظبي يغلق مستقراً في ختام تعاملات الأسبوع

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم بمكاسب سوقية ناهزت 5.3 مليارات درهم، فيما أغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقرار.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.656 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.956 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و699.49 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة في ختام جلسة اليوم بنحو 1.49 مليار درهم موزعة بواقع 982.6 مليون درهم في سوق أبوظبي و512.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 394.4 سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.4 ألف صفقة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 210.7 دراهم، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 84.7 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً نحو 63.6 مليون درهم.

واستحوذ "سالك" على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 113.3 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 5.2 في المائة عند مستوي 3.45 دراهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 82.7 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.45% إلى 17.45 درهما، ثم "تبريد" بنحو 69.1 مليون درهم.





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