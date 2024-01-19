مسؤول أممي يتهم إسرائيل بإهانة المعتقلين الفلسطينيين في غزة

اتهم مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة، موضحاً أنه التقى رجالاً احتُجزوا أسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين، كما أُطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاضات.

وقال أجيت سونغاي، وهو مسؤول في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة، إن عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في غزة، رداً على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، غير واضح، لكنه يقدَّر بالآلاف.

وأضاف، في حديثه إلى الصحفيين في جنيف، بعدما التقى بعض المحتجزين المفرج عنهم في القطاع: «هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يوماً، هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقاً، ولكن فقط بالحفاضات، دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد».

ورداً على سؤال عن سبب ارتداء بعض المعتقلين المفرج عنهم الحفاضات، قال سونغاي: «لسنا متأكدين تماماً من سبب الإفراج عنهم وهم يرتدون الحفاضات، لكن كانت الصدمة واضحة عليهم عندما التقيتهم».

وبث التلفزيون الإسرائيلي في ديسمبر صوراً لرجال فلسطينيين مجردين إلا من ملابسهم الداخلية في غزة، وأثارت الصور، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، إدانات من مسؤولين فلسطينيين ومن دول عربية وإسلامية.

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