محذراً من الأوهام .. مسؤول إسرائيلي يكشف السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن

أكد أحد أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقال غادي آيزنكوت قائد الجيش السابق إن أولئك الذين يزعمون أنه يمكن تحرير الرهائن من خلال الضغط العسكري ينشرون الأوهام.

أضاف آيزنكوت، الذي قُتل ابنه قبل عدة أسابيع أثناء القتال في غزة، لبرنامج التحقيقات الاستقصائية "عوفدا"، الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية في وقت متأخر من يوم الخميس، إن "الرهائن لن يعودوا أحياء إلا إذا كان هناك اتفاق مرتبط بهدنة كبيرة".

وأشار إلى أن عمليات إنقاذ الرهائن غير محتملة لأنه تم نشرهم في أماكن متفرقة على ما يبدو، والعديد منهم في أنفاق تحت الأرض. والادعاء بإمكانية تحرير الرهائن بوسائل أخرى غير الاتفاق "هو نشر للأوهام".

يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إن القتال سيستمر حتى يتم سحق حماس، وقالا إن العمل العسكري وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

في انتقاد مستتر لنتنياهو، قال آيزنكوت أيضا إن قرارات استراتيجية بشأن اتجاه الحرب، التي دخلت الآن شهرها الرابع، يجب اتخاذها بشكل عاجل، وإن النقاش حول نهاية اللعبة كان يجب أن يبدأ فورا بعد بدء القتال في 7 أكتوبر ردا على هجوم حماس على جنوبي إسرائيل.

كانت تعليقات قائد الجيش السابق، التي بثتها محطة التلفزيون الإسرائيلية القناة 12 في وقت متأخر من يوم الخميس، أحدث علامة على تزايد الخلاف بين القادة السياسيين والعسكريين حول اتجاه الحرب الإسرائيلية على حماس.

في مختلف أنحاء قطاع غزة، يبدي مقاتلو حماس مقاومة شرسة. أدى الصراع، الذي دخل الآن شهره الرابع ولا يظهر أي علامة على نهايته، إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 24400 فلسطيني لقوا حتفهم، وتقول الأمم المتحدة إن ربع 2.3 مليون شخص محاصرين في غزة يعانون من الجوع، وفي إسرائيل، قُتل حوالي 1200 شخص خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس والذي أشعل فتيل الحرب واحتجز المسلحون حوالي 250 شخصًا كرهائن.





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