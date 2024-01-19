استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو في الكيان

MENAFN - Khaberni) خبرني - يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة انتقادات متصاعدة داخل إسرائيل، تزامنت مع استطلاع للرأي أظهر تراجعا في شعبيته وتفضيلا لاستبعاده من رئاسة الوزراء.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي إيزنكوت قوله إن سلوك حكومة نتنياهو قبل وبعد عملية طوفان الأقصى "فشل كبير جدا"، وأكد أن على إسرائيل أن تسأل نفسها كيف ستستمر مع "قيادة فشلت تماما".

من جانبها نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر بالطاقم الوزاري الأمني المصغر قوله إن "نتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية"، في حين رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن نتنياهو "لا يهتم لإسرائيل بل لمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، على ضرورة وجود قيادة جديدة في إسرائيل، وتنظيم انتخابات مبكرة قبل فوات الأوان، على حد قوله.





- تراجع الدعم الشعبي

ولم يقتصر الغضب من نتنياهو على القادة العسكريين وزعماء المعارضة، إذ أظهر استطلاع حديث للرأي، أن 31% فقط من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، وفق استطلاع رأي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وأظهر الاستطلاع أن 50% قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب، وكشف أنه في حالة إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم سيخسر حزب الليكود اليميني، برئاسة نتنياهو نصف مقاعده في الكنيست، أما حزب الوحدة الوطنية برئاسة غانتس، فسيضاعف مقاعده 3 مرات.

ويمتلك حزب "الليكود" الآن 39 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أما حزب "الوحدة الوطنية"، فلديه 12 مقعدا فقط.

وقالت "معاريف"، إنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن "الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا بينما تحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا".

ويضم المعسكر المؤيد لنتنياهو إضافة إلى حزبه الليكود، أحزاب "شاس"، و"يهودوت هنوراه"، والقوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية". أما المعسكر الرافض فيضم أحزاب "الوحدة الوطنية"، و"هناك مستقبل"، و"إسرائيل بيتنا"، و"ميرتس"، و"القائمة العربية الموحدة".





- خلافات مع الوزراء

وتتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بين الوزراء المؤيدين لسياسات نتنياهو الخاصة بمسار الحرب في غزة، وآخرين يحاولون الضغط من أجل التوصل لصفقة من أجل ضمان عودة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، كشفت قناة 13 الإسرائيلية أن وزراء إسرائيليين -لم تسمهم- صاغوا خلال الأيام الأخيرة، الخطوط العريضة لمقترح يمكن أن يقود في النهاية إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، لكن نتنياهو تشدد في موقفه ورفض هذا التحرك، بسبب اشتراط حماس وقف الحرب.

كما أعلن حزب العمل اليساري الإسرائيلي -مساء الأربعاء- أنه سيقدم للكنيست مقترحا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو لعجزها عن استعادة المحتجزين في قطاع غزة.

ورفض نتنياهو في مؤتمر صحفي -أمس الخميس في تل أبيب، أي دعوات لإجراء انتخابات مبكرة، علما أن الانتخابات المقبلة مقررة في 2026.

وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تطالب حماس بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين لديها.