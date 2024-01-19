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عرض حصري وجديد على خط الشارقة من الاردنية للطيران

1/19/2024 7:23:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اعلنت الاردنية للطيران عن عرض حصري وجديد على خط الشارقة
لنهاية شهر 1/2024

وفي تفاصيل العرض : احجز الان من عمان الى الشارقه ابتداء من 100 دينار مع وزن 30 كيلو مع الاردنية للطيران

كما اعلنت ايضا عن طرق الحجز للاستفادة من هذا العرض الخاص و المحدود بفترة زمنية وهي؛-

مركز الحجز الرئيسي : 0096265501760

او عن طريق قسم التذاكر و الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066080

الموقع الالكتروني :jordanaviation

MENAFN19012024000151011027ID1107742569

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