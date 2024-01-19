عرض حصري وجديد على خط الشارقة من الاردنية للطيران

MENAFN - Khaberni) خبرني -اعلنت الاردنية للطيران عن عرض حصري وجديد على خط الشارقةلنهاية شهر 1/2024

وفي تفاصيل العرض : احجز الان من عمان الى الشارقه ابتداء من 100 دينار مع وزن 30 كيلو مع الاردنية للطيران

كما اعلنت ايضا عن طرق الحجز للاستفادة من هذا العرض الخاص و المحدود بفترة زمنية وهي؛-



مركز الحجز الرئيسي : 0096265501760



او عن طريق قسم التذاكر و الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066080

الموقع الالكتروني :jordanaviation