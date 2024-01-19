عرض حصري وجديد على خط الشارقة من الاردنية للطيران

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اعلنت الاردنية للطيران عن عرض حصري وجديد على خط الشارقة
لنهاية شهر 1/2024
وفي تفاصيل العرض : احجز الان من عمان الى الشارقه ابتداء من 100 دينار مع وزن 30 كيلو مع الاردنية للطيران
كما اعلنت ايضا عن طرق الحجز للاستفادة من هذا العرض الخاص و المحدود بفترة زمنية وهي؛-
مركز الحجز الرئيسي : 0096265501760
او عن طريق قسم التذاكر و الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
الموقع الالكتروني :jordanaviation
MENAFN19012024000151011027ID1107742569
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