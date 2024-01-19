كلينسمان: لن نفرط في الثقة أمام الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد الألماني يورجن كلينسمان، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، أن لاعبيه لن يفرطوا في الثقة أمام الأردن، عندما يلتقي الفريقان غدا السبت على استاد الثمامة بقطر، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا.
وأضاف كلينسمان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "المنتخب الأردني سجل 4 أهداف في مرمى ماليزيا، وهذا يوكد أنه ليس فريقا دفاعيا.. وأنا احترم هذا المنتخب".
وواصل: "لاعبو منتخب الأردن، وفقا لما شاهدته في مباراة ماليزيا، مميزون وخطيرون.. ويجب أن نحذر ونتحسب لهم، تفاديا لأي مفاجآت.. نسعى للفوز من أجل حسم تواجدنا في المرحلة المقبلة من البطولة، وقد تحدثت مع اللاعبين، وأخبرتهم بأن كل مباراة بالنسبة لنا هي أشبه بمعركة".
وأردف نجم ألمانيا السابق: "مواجهة الأردن حاسمة، وسنلعبها بكل قوة، وسنحاول تجنب الحصول على البطاقات".
** عموتة: مواجهة كوريا الجنوبية حرب ذهنية
من جهته قال المغربي الحسين عموتة، مدرب منتخب الأردن، إن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت على استاد الثمامة بقطر، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا.
وأوضح عموتة : "سنواجه خصما عنيدا، قاريا وعالميا.. نأمل أن نكون حاضرين في المكان والزمان لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن لنا التواجد في الدور المقبل".
وأكمل: "علينا الانتباه لبعض الجزئيات الخاصة في هذه المباراة، وينبغي أن نتسلح بالروح القتالية، ويكون لدينا قدرة عالية على التحمل والتركيز الذهني، على امتداد شوطي اللقاء".
وأضاف: "فوزنا على ماليزيا منحنا الثقة المطلوبة.. مباراة كوريا الجنوبية لن تكون سهلة، ونعرف ذلك جيدا.. لكننا سنقاتل في هذه المواجهة، التي ستكون أشبه بحرب ذهنية".
وحول إصابات منتخب الأردن، قال عموتة: " فيما يخص اللاعب محمود مرضي، فإننا لن نغامر به.. وخلال الساعات القليلة التي تسبق المباراة، سنتخذ القرار المناسب، سواء بمشاركته أو منحه مزيدا من الراحة".
ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.
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