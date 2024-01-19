كلينسمان: لن نفرط في الثقة أمام الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الألماني يورجن كلينسمان، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، أن لاعبيه لن يفرطوا في الثقة أمام الأردن، عندما يلتقي الفريقان غدا السبت على استاد الثمامة بقطر، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا.

وأضاف كلينسمان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "المنتخب الأردني سجل 4 أهداف في مرمى ماليزيا، وهذا يوكد أنه ليس فريقا دفاعيا.. وأنا احترم هذا المنتخب".

وواصل: "لاعبو منتخب الأردن، وفقا لما شاهدته في مباراة ماليزيا، مميزون وخطيرون.. ويجب أن نحذر ونتحسب لهم، تفاديا لأي مفاجآت.. نسعى للفوز من أجل حسم تواجدنا في المرحلة المقبلة من البطولة، وقد تحدثت مع اللاعبين، وأخبرتهم بأن كل مباراة بالنسبة لنا هي أشبه بمعركة".

وأردف نجم ألمانيا السابق: "مواجهة الأردن حاسمة، وسنلعبها بكل قوة، وسنحاول تجنب الحصول على البطاقات".





** عموتة: مواجهة كوريا الجنوبية حرب ذهنية

من جهته قال المغربي الحسين عموتة، مدرب منتخب الأردن، إن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت على استاد الثمامة بقطر، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا.

وأوضح عموتة : "سنواجه خصما عنيدا، قاريا وعالميا.. نأمل أن نكون حاضرين في المكان والزمان لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن لنا التواجد في الدور المقبل".

وأكمل: "علينا الانتباه لبعض الجزئيات الخاصة في هذه المباراة، وينبغي أن نتسلح بالروح القتالية، ويكون لدينا قدرة عالية على التحمل والتركيز الذهني، على امتداد شوطي اللقاء".

وأضاف: "فوزنا على ماليزيا منحنا الثقة المطلوبة.. مباراة كوريا الجنوبية لن تكون سهلة، ونعرف ذلك جيدا.. لكننا سنقاتل في هذه المواجهة، التي ستكون أشبه بحرب ذهنية".

وحول إصابات منتخب الأردن، قال عموتة: " فيما يخص اللاعب محمود مرضي، فإننا لن نغامر به.. وخلال الساعات القليلة التي تسبق المباراة، سنتخذ القرار المناسب، سواء بمشاركته أو منحه مزيدا من الراحة".

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.