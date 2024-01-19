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قبيل مواجهة النشامى .. الإصابة تبعد حارس كوريا من كأس اسيا

1/19/2024 7:23:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن إصابة كيم سيونج جيو، الحارس الأساسي للمنتخب الكوري ونهاية مشواره بـ كأس آسيا 2023.

وأعلن منتخب كوريا الجنوبية عن إصابة كيم سيونج جيو، بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة الأردن في الجولة المقبلة.

جدير بالذكر أن سيونج جيو يلعب بصفوف الفريق الشباب السعودي، ووفقًا لعدة تقارير صحفية فإن مدة غيابه قد تصل إلى حوالي 6 – 9 أشهر، وذلك من أجل عودته للملاعب مرة أخرى، أي أنه بذلك انتهى موسمه مع فريق الشباب.

وكان كيم قد انضم إلى صفوف الشباب في عام 2022، بعقد يمتد حتى يونيو 2025، وبكل تأكيد إصابته سوف تؤثر على الفريق السعودي.

من المقرر أن يلاقي المنتخب الكوري نظيره منتخب الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس آسيا 2023 يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري، على ملعب
استاد الثمامة.


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