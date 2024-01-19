قبيل مواجهة النشامى .. الإصابة تبعد حارس كوريا من كأس اسيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن إصابة كيم سيونج جيو، الحارس الأساسي للمنتخب الكوري ونهاية مشواره بـ كأس آسيا 2023.
وأعلن منتخب كوريا الجنوبية عن إصابة كيم سيونج جيو، بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة الأردن في الجولة المقبلة.
جدير بالذكر أن سيونج جيو يلعب بصفوف الفريق الشباب السعودي، ووفقًا لعدة تقارير صحفية فإن مدة غيابه قد تصل إلى حوالي 6 – 9 أشهر، وذلك من أجل عودته للملاعب مرة أخرى، أي أنه بذلك انتهى موسمه مع فريق الشباب.
وكان كيم قد انضم إلى صفوف الشباب في عام 2022، بعقد يمتد حتى يونيو 2025، وبكل تأكيد إصابته سوف تؤثر على الفريق السعودي.
من المقرر أن يلاقي المنتخب الكوري نظيره منتخب الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس آسيا 2023 يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري، على ملعب
استاد الثمامة.
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