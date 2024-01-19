«ساعة» توقف أرنولد شوارزنيغر بمطار ميونيخ

أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا، أول من أمس، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية لوكالة ((فرانس برس)).

وقال الناطق باسم الجمارك توماس مايستر: ((إن الممثل الأمريكي النمساوي البالغ 76 عاماً، الذي وصل إلى ألمانيا آتياً من الولايات المتحدة قد يتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ)). وقال مايستر، إنه كان ينبغي على شوارزنيغر التصريح عن الساعة للجمارك، ودفع ضريبة عنها.

وبحسب صحيفة ((بيلد)) الألمانية، التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام ((ترمينايتر)) و((كونان ذي برباريان)) أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج.