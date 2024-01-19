Friday, 19 January 2024 04:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ساعة» توقف أرنولد شوارزنيغر بمطار ميونيخ

1/19/2024 7:22:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا، أول من أمس، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية لوكالة ((فرانس برس)).

وقال الناطق باسم الجمارك توماس مايستر: ((إن الممثل الأمريكي النمساوي البالغ 76 عاماً، الذي وصل إلى ألمانيا آتياً من الولايات المتحدة قد يتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ)). وقال مايستر، إنه كان ينبغي على شوارزنيغر التصريح عن الساعة للجمارك، ودفع ضريبة عنها.

وبحسب صحيفة ((بيلد)) الألمانية، التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام ((ترمينايتر)) و((كونان ذي برباريان)) أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج.

MENAFN19012024000110011019ID1107742565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث