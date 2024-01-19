رسمياً.. «فيفا» يبلغ الزمالك برفع عقوبة إيقاف القيد

تلقى نادي الزمالك المصري، خطابا رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفع إيقاف القيد، عن النادي، بعدما أعلن مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب بشكل رسمي، أمس الخميس، عن إنهاء أزمة منع القيد الموقعة على النادي بقرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخطاب للاتحاد المصري وطلب منهم إرسال صورة للزمالك وهو ما حدث بالفعل، وأصبح من حق النادي تسجيل صفقاته الجديدة.

ونشر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبر حسابه على فيس بوك، أعلن خلاله تسوية أزمة منع القيد ، وذلك بعد سداد المستحقات المقررة على النادي لصالح عدد من الأندية الخارجية وبعض اللاعبين السابقين، فيما ينتظر النادي حاليًا تلقي خطاب من الفيفا برفع عقوبة منع القيد الموقعة على النادي.

وأرسل مجلس الإدارة أرسل الغرامات الخاصة بشكاوى الفيفا والتي بلغت 2 ونصف المليون دولار، بعد التوقيع على إرسال المبلغ للفيفا بواسطة الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق، وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة.

ووفقًا للقرارات الصادرة من فيفا، كان يحق على الزمالك دفع مبلغ مليون ونصف المليون دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، و450 ألف دولار لكراكاس الفنزويلي، و11 ألف دولار لنادي ليون 36 النيجيري، و7 آلاف دولار لوادي دجلة، و110 آلاف دولار لمساعدي فيريرا، و270 ألف دولار للغاني بنجامين أتشمبونج لاعب نادي الزمالك السابق.

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