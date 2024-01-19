الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرابع من فبراير المقبل موعداً للإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وذكر فيفا عبر موقعه الالكتروني الرسمي اليوم الجمعة أنه سيتم الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية (فيفا بلس).
ومن المقرر أن يتم الإعلان أيضا عن موقع وملعب مباراة افتتاح المونديال ومواقع كل مجموعة وأماكن الإقامة في المسابقة التي ستنطلق في يوليو 2026.
وأضاف فيفا: "من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر".
يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.
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