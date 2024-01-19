الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل





حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرابع من فبراير المقبل موعداً للإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر فيفا عبر موقعه الالكتروني الرسمي اليوم الجمعة أنه سيتم الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية (فيفا بلس).

ومن المقرر أن يتم الإعلان أيضا عن موقع وملعب مباراة افتتاح المونديال ومواقع كل مجموعة وأماكن الإقامة في المسابقة التي ستنطلق في يوليو 2026.

وأضاف فيفا: "من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر".

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.

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