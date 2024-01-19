ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 قتيلا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأفادت الوزارة في بيان في انه في "اليوم 105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة فإن الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، لترتفع الحصيلة إلى 24762 قتيلا و62108 جريحا منذ السابع من أكتوبر.





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