كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن بيونغ يانغ أجرت اختبارا لنظام أسلحة نووية تحت الماء ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.

وذكر التقرير أن اختبار نظام "هايل-5-23"، وهو الاسم الذي أطلقته كوريا الشمالية على مركبات مسيرة هجومية تحت الماء ذات قدرات نووية، أجراه مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع في المياه قبالة ساحلها الشرقي، دون تحديد موعده.

واتهم المتحدث باسم الوزارة، الذي لا يُذكر اسمه، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بأنها أصبحت "متلهفة" للتدريبات العسكرية، وحذر من "عواقب كارثية".

وأجرت القوات البحرية من الدول الثلاث هذا الأسبوع تدريبات مشتركة اعتيادية استمرت ثلاثة أيام وانتهت الأربعاء، كما شاركت في المناورات حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون في إطار الجهود لتحسين رد الدول الثلاث على تهديدات كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

ونقلت وكالة الأنباء عن المتحدث القول في بيان "يجري إكمال الوضع المضاد المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا وستستمر إجراءات الاستجابة المختلفة في البحر وتحت الماء لردع المناورات العسكرية العدائية للبحرية الأمريكية وحلفائها".

ويبث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي الاختبارات الجوية التي تراقبها السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية، إلا أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من السلاح الموجود تحت الماء.

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحذيرا ضد سلسلة الاختبارات التي أجرتها الجارة الشمالية مؤخرا، ودعت إلى وقفها فورا.

وقالت في بيان "جيشنا مستعد تماما لاستفزازات كوريا الشمالية في ظل وضع دفاعي مشترك قوي مع الولايات المتحدة" وتعهدت برد "ساحق" إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز مباشر.

ورفضت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، عندما سئلت في مؤتمر صحفي عن الاختبار الأخير الذي أجرته كوريا الشمالية، التعليق على "كل واحدة من هذه الأنشطة على حدة" لكنها تعهدت بمواصلة الجهود للحد من تطوير أسلحة كوريا الشمالية.

وجرى اختبار النظام المسير الجديد هايل، والذي يعني تسونامي، للمرة الأولى في مارس 2023. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إنه يهدف إلى شن هجمات تسلل في مياه العدو وتدمير المجموعات الهجومية البحرية والموانئ العاملة الرئيسية من خلال إطلاق موجة إشعاعية هائلة من انفجار تحت الماء.

وتأتي التجربة الأحدث بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا متوسط المدى فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وهو ما قوبل بتنديد من واشنطن وسول وطوكيو التي اعتبرته انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واجتمع المبعوثون النوويون للحلفاء الثلاثة في سول أمس الخميس، وأدانوا أيضا تجارة بيونغ يانغ للأسلحة مع روسيا وخطابها العدائي المتزايد، في الوقت الذي زار فيه وزير خارجية كوريا الشمالية موسكو واجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين.





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