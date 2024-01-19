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4 صفقات كبيرة على سهم «سالك» بـ94 مليون درهم

1/19/2024 7:22:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سوق دبي المالي، اليوم الجمعة، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة سالك.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 28 مليون سهم بقيمة 94 مليون درهم، منها 3 صفقات بسعر تنفيذ 3.38 دراهم للسهم الواحد، وصفقة واحدة بسعر 3.35 دراهم.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «سالك» بـ5.2% ليغلق عند سعر 3.45 دراهم، ليقود ارتفاعات سوق دبي المالي بجلسة نهاية الأسبوع.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.


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