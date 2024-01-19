مؤتمر ومعرض سيتريد البحري واللوجستي يعود مجدداً إلى دبي 2025

ضمن دورها المتواصل في دعم وتمكين القطاع البحري في المنطقة، أعلنت سيتريد ماريتايم، إحدى أكبر الجهات المنظمة للفعاليات والمؤتمرات البحرية على مستوى العالم، عن عودة مؤتمرها ومعرضها الرائد في الشرق الأوسط إلى دبي في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، لينطلق بحلة جديدة تحت عنوان «مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط»، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري.

حققت الدورة السابقة من «سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط»، التي عقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية

في مايو 2023، نجاحاً كبيراً وسجلت زيادة في حجم المشاركة بنسبة 190%، حيث حضرها 7394 مشاركاً من 94 دولة حول العالم.

وتسعى «سيتريد ماريتايم»، المنظمة للحدث وإحدى شركات تنظيم الفعاليات الرائدة ضمن محفظة «إنفورما ماركتس»، أن تبني على النجاح الذي تحقق لتكون دورة 2025 من «سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» دورة استثنائية في تاريخ الحدث الذي يمتد لـ20 عاماً، من خلال توفير العديد من الميزات والشراكات الجديدة لهذا الحدث المهم الذي يعد المعرض والمؤتمر الرئيس ضمن فعاليات «أسبوع الإمارات البحري».

وأوضحت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية عن كثب مع جميع المعنيين في الصناعة البحرية، لتعزيز الإطار التنظيمي البحري والحوكمة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في القطاع والارتقاء ببيئة ممارسة الأعمال. وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع التجارة العالمية تغيرات كبرى، فإن الفعاليات التجارية الرئيسة مثل سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط تتمم جهودنا لمواكبة تلك المتغيرات. وعاماً بعد عام، ساعد هذا الحدث القطاع البحري على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهه، واكتشاف الفرص المستقبلية القيمة لتطوير الأعمال. ونحن على يقين من أن نسخة 2025 الجديدة والمطورة من المؤتمر والمعرض ستواصل دورها في دعم القطاع في المنطقة».

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