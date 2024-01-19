6 حالات يكون فيها شعور النساء بالبرد أمرا مقلقا

MENAFN - Khaberni) خبرني - من الطبيعي أن يشعر الجميع بالبرد في أيام الشتاء، إلا أن النساء أكثر عرضة لهذا الشعور مقارنة بالرجال، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.

وهناك أسباب قليلة لشعور النساء بالبرودة أكثر من الرجال، وفقا لمايك تيبتون، أستاذ علم وظائف الأعضاء البشرية والتطبيقية في جامعة بورتسموث، بدءا من الاختلافات في تكوين الجسم إلى تدفق الدم وحتى التطور.

ويكشف الخبراء عن المسببات الأكثر شيوعا لشعور النساء بالبرودة أكثر من الرجال، وبعضها قد يستدعي زيارة الطبيب:

تدفق الدم

قال البروفيسور تيبتون في مقال نشره موقع Patient، إن الأبحاث وجدت اختلافات في تدفق الدم بين الرجال والنساء.

وأشار إلى أنه من خلال تجربة وضع فيها الرجال والنساء في بيئة دافئة ثم باردة، وجدت النتائج أن "النساء لديهن استجابة أوعية دموية أكثر حساسية للبرد، ما يعني أنهن يوقفن تدفق الدم بشكل أسرع وأكثر إحكاما ولفترة أطول من الرجال. والسبب في ذلك هو أن أجسام النساء لديها استجابة أكثر حساسية للبرد. كما يساهم هرمون الإستروجين الجنسي الأنثوي في جعل الأوعية الدموية أكثر حساسية للبرد".

وهذا يعني أن النساء أكثر عرضة للشعور بعدم الراحة في درجات الحرارة المنخفضة وعادة ما تكون أيديهن وأقدامهن أكثر برودة.

وأضاف البروفيسور تيبتون: "يتم الحفاظ على درجة حرارة اليد والقدم عن طريق تدفق الدم، لذلك إذا توقف تدفق الدم، كما هو الحال عند النساء، فإن درجة حرارة الجلد تنخفض".

دهون الجسم

في المتوسط، تميل النساء إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم بنسبة 10% مقارنة بالرجال.

ويمكن للدهون حماية الأعضاء الحيوية من البرد. لكن الدهون تعزل الجلد أيضا عن حرارة الجسم.

ولن تشعر النساء بالدفء بفضل هذه الطبقة الدهنية الإضافية، وفي الواقع، يمكن أن تجعل بشرة المرأة أكثر برودة.

التطور

قد يكون هناك تفسير تطوري لسبب كون النساء أكثر عرضة للبرد، وفقا للطبيبة العامة والمستشارة السريرية لموقع Patient، الدكتورة سارة غارفيس.

وقالت: "لقد تطور البشر في المناطق الاستوائية، وكان الموت بسبب الحرارة المرتفعة أكثر خطورة بكثير من الاستسلام لانخفاض حرارة الجسم"

وأوضحت أن الرجال آنذاك كانوا يخرجون للصيد وجمع المحاصيل وهي أنشطة تحافظ على دفء الجسم، وهذا يعني أن الرجال احتاجوا إلى طرق متطورة للغاية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، وهنا يأتي دور التعرق، بينما كانت النساء تبقى في المنزل لرعاية الأطفال، وبالتالي لم يكن بحاجة لآلية تنظم درجة حرارة الجسم.

وبغض النظر عن الاختلافات التطورية والجسدية، هناك بعض الحالات التي قد يشير فيها عدم تحمل البرد والحرارة إلى حالة كامنة قد تكون مقلقة.

وأحد الأسباب الأكثر شيوعا لعدم القدرة على تحمل البرد هو:

قصور الغدة الدرقية

في هذه الحالة لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات. ويجب رؤية الطبيب العام إذا كانت هناك أعراض تشمل:

- حساسية للبرد

- زيادة الوزن

- الاكتئاب

- التعب

- جفاف الجلد والشعر

- آلام العضلات

فقر الدم

يمكن أن يكون فقر الدم أيضا سببا في عدم تحمل البرد، وهذا ناتج عن نقص الحديد الذي يتسبب في الشعور

بالتعب ونقص الطاقة وضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد.

ويجب زيارة الطبيب العام إذا عانت المرأة من هذه الأعراض.

الألم العضلي الليفي

قد يكون الألم العضلي الليفي سببا آخر للشعور بالبرد، وهي حالة طويلة الأمد تسبب الألم في جميع أنحاء الجسم. وتشمل الأعراض التي تتطلب زيارة الطبيبك ما يلي:

- زيادة الحساسية للألم

- تصلب العضلات

- صعوبة في النوم



- مشاكل في التركيز أو تذكر الأشياء

- الصداع

- متلازمة القولون العصبي (IBS) التي تسبب آلاما في المعدة والانتفاخ

- مشاعر الإحباط والقلق أو انخفاض الحالة المزاجية

وأشار الخبراء إلى أن سبب برودة الأطراف يمكن أن يكون مرض رينود، حيث يتوقف الدم عن التدفق بشكل صحيح إلى أصابع اليدين والقدمين.

ولا يسبب هذا عادة مشاكل خطيرة ويمكن علاج الأعراض عن طريق الحفاظ على الدفء وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

ويمكن معرفة ما إذا كنت مصابا بمرض رينود إذا تغير لون أصابع يديك وقدميك عندما تشعر بالبرد أو القلق أو التوتر، ويصاحب ذلك أحيانا تنميل وألم وشعور بوخز مثل دبابيس أو إبر.