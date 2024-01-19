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تشييع جثمان الشهيد محمد أبو عواد في مخيم نور شمس

1/19/2024 7:13:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ‫طولكرم/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد فيصل دواس أبو عواد (27 عاما)، من مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وقد حمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع المدينة باتجاه مخيم نور شمس، شرق طولكرم، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدوا الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وكان الشهيد أبو عواد استشهد على سطح منزله أمس الخميس، برصاص أحد قناصي جنود الاحتلال الذي تمركز على بناية مرتفعة مقابلة للمخيم، خلال العدوان على مدينة طولكرم ومخيميها الذي استمر 45 ساعة متواصلة، والذي أسفر عن استشهاد ثمانية شبان وإصابة أكثر من 20 مواطنا، إضافة لتدمير وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، واعتقال المئات.

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