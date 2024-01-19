Friday, 19 January 2024 04:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم الـ 105 .. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

1/19/2024 7:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، عشرات الفلسطينيين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.


وأفادت مصادر طبية باستشهاد 77 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24620 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61830 جريحا، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.


واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.


وأفاد مراسل "وفا " بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال الشهداء والجرحى من أنقاض الشقة المدمرة.


كما استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مسجد النور ومنزلا في حي الصبرة بالمدينة.


وشن طيران الاحتلال 4 غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في حيي الدرج والتفاح، كما قصف طيران الاحتلال خمسة منازل في حي تل الهوى عند مفترق الدحدوح وشارع "أبو شباك" قرب مبنى التلفزيون القديم.


وأفاد مراسل وفا باستشهاد عدد من الفلسطينيين في تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.


كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ ودمره بالكامل.


واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بعد أن قصف طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، جرى نقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.


وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع. كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة من شمال القطاع، من ضمنها بلدة ومخيم جباليا وبيت لاهيا.


واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الكاظمي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال.


وأفاد مراسل وفا بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 29 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المدمرة ومن الطرقات غرب خان يونس.


واقتحمت دبابات الاحتلال وآليته العسكرية محيط مستشفى ناصر الطبي، وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية جنوب المحافظة.


وتعرضت رفح جنوب القطاع لقصف مدفعي عنيف.


كما شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.


وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية مخيم النصيرات.


MENAFN19012024000208011052ID1107742493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث