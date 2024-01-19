24762 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 24 ألفا و762 شهيدا منذ 7 اكتوبر .
واضافت بارتفاع عدد الاصابات الى 62 ألفا و108 بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،
واشارت أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 142 شهيدا و278 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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