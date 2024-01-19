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24762 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

1/19/2024 7:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 24 ألفا و762 شهيدا منذ 7 اكتوبر .

واضافت بارتفاع عدد الاصابات الى 62 ألفا و108 بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،

واشارت أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 142 شهيدا و278 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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