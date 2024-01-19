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15 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

1/19/2024 7:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى 15 ألف فلسطيني فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.


وأوقفت قوات الاحتلال وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.


وقد أدى فلسطينيون صلاة الجمعة في المقبرة اليوسفية، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.


كما قمعت قوات الاحتلال الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد في حي وادي الجوز بالقدس، واستدعت مركبة مياه عادمة لقمع المصلين في الحي.


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