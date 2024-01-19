موظفي استقبال وطباخ .. فرص عمل لناجحي الثانوية العامة - تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة /مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص عن توفر شواغر لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة حسب المهن والمتطلبات التالية .
وبينت ان على الراغبين بالتقدم وممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه ومن غير العاملين حالياً البدء بتسجيل الطلب من خلال الرابط الالكتروني الخاص بمديرية التشغيل والتدريب عبر موقع السلطة .
وذلك بدءاً من تاريخ نشر الاعلان ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2024
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