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موظفي استقبال وطباخ .. فرص عمل لناجحي الثانوية العامة - تفاصيل

1/19/2024 7:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة /مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص عن توفر شواغر لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة حسب المهن والمتطلبات التالية .

وبينت ان على الراغبين بالتقدم وممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه ومن غير العاملين حالياً البدء بتسجيل الطلب من خلال الرابط الالكتروني الخاص بمديرية التشغيل والتدريب عبر موقع السلطة .


وذلك بدءاً من تاريخ نشر الاعلان ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2024




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