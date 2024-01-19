بلدية غزة: العدوان ونفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس بلدية غزة ان استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
واضاف :"نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات".
واشار الى تكدس أكثر من 50 ألف طن من النفايات، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.
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