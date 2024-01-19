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بلدية غزة: العدوان ونفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات

1/19/2024 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية غزة ان استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

واضاف :"نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات".


واشار الى تكدس أكثر من 50 ألف طن من النفايات، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.


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