الجيش الاسرائيلي يعترض طائرة مسيّرة من لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعترض الجيش الاسرائيلي ظهر اليوم طائرة مسيرة من لبنان في منطقة عكا "دون تفعيل صفارات الإنذار".
وافاد الجيش الاسرائيلي بان "أنظمة الجيش رصدت قطعة جوية مسيرة اجتازت من لبنان نحو المجال الجوي الاسرائيلي فوق البحر شمال البلاد حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض الهدف بنجاح ."
واعلن الجيش ان طائراته اغارت على مواقع إطلاق قذائف ومباني عسكرية وبنى لحزب الله في منطقة قرية رامية جنوب لبنان.
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