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الجيش الاسرائيلي يعترض طائرة مسيّرة من لبنان

1/19/2024 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترض الجيش الاسرائيلي ظهر اليوم طائرة مسيرة من لبنان في منطقة عكا "دون تفعيل صفارات الإنذار".


وافاد الجيش الاسرائيلي بان "أنظمة الجيش رصدت قطعة جوية مسيرة اجتازت من لبنان نحو المجال الجوي الاسرائيلي فوق البحر شمال البلاد حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض الهدف بنجاح ."


واعلن الجيش ان طائراته اغارت على مواقع إطلاق قذائف ومباني عسكرية وبنى لحزب الله في منطقة قرية رامية جنوب لبنان.

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