أسوشيتد برس: التوتر بين نتنياهو وإدارة بايدن يعكس الخلاف بشأن نطاق الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جوبايدن "يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب إسرائيل وخططها لمستقبل قطاع غزة".
ونقلت الوكالة عن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي -تعليقا على رفض نتنياهو دعوة واشنطن لتقليص الهجوم العسكري بغزة- قوله، "واضح أننا نرى الأمر بشكل مختلف".
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