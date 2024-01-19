الصحة العالمية تحذر من انتشار مرض التهاب الكبد بقطاع غزة
التاريخ
1/19/2024 6:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إنه سجل وجود 24 حالة إصابة بالتهاب الكبد (أ) المعدي وآلاف حالات اليرقان بين النازحين في قطاع غزة.
وأشار غيبريسوس، على منصة "إكس"، إلى أن التهاب الكبد (أ) عادة ما يكون خفيفا ولكنه قد يسبب المرض الشديد أحيانا، مشيرا إلى أنه لم تسجل حالات وفيات.
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