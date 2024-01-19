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الصحة العالمية تحذر من انتشار مرض التهاب الكبد بقطاع غزة

1/19/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إنه سجل وجود 24 حالة إصابة بالتهاب الكبد (أ) المعدي وآلاف حالات اليرقان بين النازحين في قطاع غزة.


وأشار غيبريسوس، على منصة "إكس"، إلى أن التهاب الكبد (أ) عادة ما يكون خفيفا ولكنه قد يسبب المرض الشديد أحيانا، مشيرا إلى أنه لم تسجل حالات وفيات.

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