مسيرة تضامنية في وسط البلد اليوم الجمعة نصرة لأهالي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم أردنيون مسيرة تضامنية اليوم الجمعة في وسط البلد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 105 يوماً.



ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.



وهتفوا بضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم مطالبين بعودتهم إلى منازلهم التي تم قصفها ومناطقهم.



ويواصل الأردنيون تضامنهم مع القطاع في ظل سياسة الكيان الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.

