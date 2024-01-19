مسيرة تضامنية في وسط البلد اليوم الجمعة نصرة لأهالي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم أردنيون مسيرة تضامنية اليوم الجمعة في وسط البلد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 105 يوماً.
ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وهتفوا بضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم مطالبين بعودتهم إلى منازلهم التي تم قصفها ومناطقهم.
ويواصل الأردنيون تضامنهم مع القطاع في ظل سياسة الكيان الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.
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