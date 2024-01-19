نتنياهو متمسك بمواصلة الحرب.. وإيهود براك: يقودنا للهاوية ورفضه التداول في“اليوم التالي” فضيحة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- في مؤتمر صحفي جديد، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل مستمرة في حربها على“حماس” حتى تدميرها واستعادة المخطوفين من غزة، بيد أن حالة الغضب على حكومته، والتشكيك بأهليتها وحساباتها تشهد تصعيداً ملموساً في الأيام الأخيرة.

فقد دعا رئيس الوزراء الأسبق إيهود براك لزيادة الجهود للإطاحة بنتنياهو الآن. في مقال نشرته صحيفة“هآرتس”، اليوم الجمعة، دعا براك الوزيرين بيني غانتس وغادي ايزنكوت للسعي لتغيير تركيبة الحكومة والذهاب لانتخابات عامة، في حزيران القادم في أبعد حدّ.

ويقول براك إن هناك أجواءً من الإحباط لدى الإسرائيليين، فرغم مكاسب الجيش وبطولة جنوده يسود شعورٌ بأن“حماس” لم يتم تفكيكها، واستعادة المخطوفين تبدو أبعد. ويوضح أن الولايات المتحدة تحاول، منذ شهرين، دفع مقترح يخدم مصالح إسرائيل أيضاً، يقضي بإدخال قوات عربية للقطاع، ونزع سلاح“حماس”، وتحويل القطاع لاحقاً لسلطة فلسطينية متجددة بدعم من السعودية والإمارات، اللتين تعهّدتا بترميم القطاع.

براك: الجيش لا يستطيع زيادة احتمال الانتصار في الحرب دون هدف سياسي معرّف. دون هدف واقعي سنتورط في وحل غزة

ويقول أيضاً إن المقترح الأمريكي هو المقترح العملي الوحيد، احتمالاته قليلة طالما أن إسرائيل تبدو تراوح في المكان، وإن المطلوب منها المشاركة في مسيرة سياسية

في اتجاه حل الدولتين.

ويتابع:“منذ ثلاثة شهور، يمنع نتنياهو التداول في“اليوم التالي”، وهذه فضيحة. الجيش لا يستطيع زيادة احتمال الانتصار في الحرب دون هدف سياسي معرّف. دون هدف واقعي سنتورط في وحل غزة،

فيما نقاتل بالتزامن في شمال البلاد والضفة الغربية، ما يبدّد الدعم الأمريكي ويهدد اتفاقات أبراهام، واتفاقيتي السلام مع مصر والردن”.

يدفعنا للهاوية

ويحذّر براك من أن نتنياهو بمفاهيمه الأمنية يدفع إسرائيل نحو الهاوية. ويضيف:“يمكن الادعاء أن المقترح الأمريكي سيئ، ولكن لا يجوز منع التداول فيه خلال حرب يقتل فيها جنودٌ كل يوم. بين إسرائيل وبين حل واقعي يقف نتنياهو وثنائي الابتزاز بن غفير وسموتريتش وهم يدفعوننا نحو هاوية خدمةً لمصالح خاصة، وهذا ما ينبغي وقفه”.

ويوضح براك أن نتنياهو يدرك أن سلطة فلسطينية متجدّدة تعني خسارة بن غفير وسموتريتش، وتقرّب نهاية حكومته، مشدداً على أن إسرائيل بحاجة لقيادة أخرى، وللذهاب لانتخابات، وهذا يحدث عندما يتفجر غضب عائلات المخطوفين والنازحين وجنود الاحتياط وجماهير الشعب ممن يذكرون السابع من أكتوبر جيداً”.

براك، الذي يواصل حملته على نتنياهو وحكومته، ويشجع التمرد عليها، يضيف:“يسألني البعض عما أعرف كمواطن ولا يعرفه غانتس وايزنكوت ورئيس الدولة وليبرمان؟ ايزنكوت وغانتس محتاران حيال الخروج من الحكومة لأنه على طاولة مجلس الحرب تطرح قرارات مصيرية. أقترح عليكما: اُطلبا تحديد موعد مسبق لانتخابات مبكرة في حزيران في حدّ أقصى. لا تخرجا من الحكومة، لكن ادعوا لخلق أغلبية في الكنيست لذلك. بحال قام نتنياهو بإبعادكما ستقوم الاحتجاجات الواسعة. بحال لم تقوما بذلك من الصعب أن توضّحا لذاتيكما لماذا امتنعتُما عن

انتزاع العائق الذي يمنعنا من الانتصار في حرب توقّعها ايزنكوت، في فترة يمكن أن يصبح خطراً وجودياً على إسرائيل”.

الخلاص في الانتخابات

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير عضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت، قائد جيش الاحتلال السابق، الذي ثكل ابنه في غزة، قبل شهر، أن خلاص إسرائيل من المأزق الحالي هو الذهاب لانتخابات عامة يفرز فيها الإسرائيليون قيادة جددية.

حينما سئل، من قبل القناة 12 التي أجرت معه المقابلة، عن زعم نتنياهو أن الانتخابات ستفضي إلى الانقسام الخطير في صفوف الإسرائيليين، قال ايزنكوت: فقدان الثقة بحكومته أشد خطراً”. وأكد أن الهدف الأول المطلوب الآن هو استعادة المخطوفين، على أن نكمل الحرب ضد“حماس”، التي لم تهزم بعد، لاحقاً، مشدداً على أن استعادتهم أحياء أكبر من قيمة إنسانية بصفتها خدمة للأمن القومي، كونها تحافظ على العقد الفريد بين الدولة وبين مواطنيها.

ورداً على سؤال، قال إنه لا يثق بنتنياهو وحكومته ومتشكّك حيال حساباتهم الحقيقية في الحرب، التي بدأت بعد أكبر وأخطر فشل استخباراتي وإستراتيجي تورّطت به إسرائيل منذ قامت.

التورّط بوحل غزة

ويُجمِع عددٌ كبير من المحللين العسكريين والسياسين الإسرائيليين البارزين، اليوم، على ضرورة تغيير سلّم أولويات الحرب من أجل استعادة المحتجزين أولاً، وعلى أن إسرائيل تتورّط رويداً رويداً بحرب استنزاف داخل قطاع غزة.

في مقال بعنوان“حرب صعبة تحتاج لقبطان” يقول المحلل العسكري في صحيفة“هآرتس”، اليوم، إن إسرائيل تبدي إشارات على بدء تورطها في رمال القطاع، فيما وقت المخطوفين ينفد، والضفة الغربية تقترب من الانفجار، لكن الحكومة، خاصة رئيسها، يبدون غير قلقين بشكل خاص.

ويمضي هارئيل في حملة يصعّد فيها اللهجة أكبر مما فعل منذ بدء الحرب:“كلما صار الواقع داخل القطاع أصعب وأخطر، تبدو الحكومة منفصمة أكثر عن الواقع. حبذا لو أعدنا النظر بسلم أولويات الحرب، فوقت المخطوفين ينفد. الجيش المتركّز في مكاسبه لا يهضم بشكل كامل الشعور بخيبة الأمل، الخوف والأسى لدى الجمهور الإسرائيلي”.

وتبعه زميلُه محلل الشؤون السياسية والحزبية في“هآرتس” يوسي فرطر، الذي يمتدح“الخطوة الاستباقية” بقوله إن نتنياهو يفضّل بن غفير على جو بايدن، ويهدد علاقات إسرائيل بأمريكا، ويكذب ويزوّر، مشدداً على أنه في كل يوم يمضي يتبيّن أنه لا يصلح لقيادة إسرائيل.

ويمضي في تعليل هجومه الكاسح على نتنياهو:“توجهات نتنياهو على حالها: أنا أولاً، والبقاء في الحكم هو الهدف الأول، وكل شيء يأتي لاحقاً”.

ويرى فرطر أن غانتس وايزنكوت يدركان أن“بقاءهما داخل الكابنيت، المنقسم على ذاته، والمخترق، لن ينقذ إسرائيل”.

ويخلص للاستنتاج:“عليهما أن يفهما أنه بحال لم يبادرا لخطوة استباقية سيتعرّضون هما للضرب والأذى أولاً”.

ويدلل رسمُ كاريكاتير على روح أقوال فرطر وهارئيل، في الأول يظهر نتنياهو وغالانت على ظهر دبابة، ومن تحتهما شعار:“معاً ننتصر”، وهما يشهران سلاحهما في وجه بعضهما البعض في ملامح وجه صارمة”.

وفي الرسم الثاني توجه سهام النقد لعادة نتنياهو في التنصّل من المسؤولية ودحرجتها نحو الآخرين، فيبدو نتنياهو تحت يافطة:“فحص أمني”، وهو يفتش في صندوق أدوية فيها علب“أسبرين” وهو يقول: هل من يعلم من أدخل غانتس هنا؟

عالقون

ويواصل المعلق السياسي البارز ناحوم بارنياع خطّه الناقد، مكرراً ما قاله قبل ثلاثة شهور، بأن إسرائيل لن تنتصر على“حماس”، ويلخّص وضع إسرائيل اليوم بعنوان مقاله المنشور في“يديعوت أحرونوت”:“عالقون”.

بارنياع: اعتقدنا أن مصلحة الغزيين لا تهمّ السنوار. اعتقدنا أنه“داعش”، ويتضح اليوم أنه“حماس”

ويوضح بارنياع أن إسرائيل لم تحسن استخدام الأوراق التي بيدها من أجل إخراج المخطوفين من يد السنوار. ويمضي في انتقاداته اللاذعة:

“اعتقدنا أن مصلحة الغزيين لا تهمّ السنوار. اعتقدنا أنه داعش، ويتضح اليوم أنه حماس. نتنياهو يبحث عن بناء حزب جديد خنوع ومطيع له، يجتذب فيه ناخبي اليمين الخائب أملهم بحكومة اليمين“.

ومقابل هذا التوجّه الناقد المتصاعد ضد الحكومة وحسابات الحرب وإدارتها الفاشلة، ما زالت أوساطٌ تؤيد نتنياهو في تأييد مواصلة الحرب، لأن وقفها يعني انتصار“حماس” في الحرب، كما يقول المعلق السياسي آفي سخاروف في“يديعوت أحرونوت”، وغيره، لكن في السطر الأخير تبدو إسرائيل بحالة إرباك أكثر مما مضى، ومرشحة لتفجّر موجات غضب واحتجاج شعبي على كل الانتقادات المذكورة، خاصة إذا ما اجتمعت بعض العوامل: زادت خسائر الجيش في الجبهتين، ومعها تفاقمت الأزمة الاقتصادية، واستمرار فشل إدارة شؤون الجبهة الداخلية، وخروج غانتس وحزبه من الحكومة، وإذا ما استمرت حكومة نتنياهو بخلط الحسابات، وبشكل ساخر، مفضّلة الاعتبارات الفئوية على مصالح عليا لإسرائيل. ومن المرجح جداً أن ينعكس هذا على مصير الحرب، التي باتت شرعيتها تتضاءل، نتيجة عدة عوامل، ويهدد بشكل جاد مستقبل هذا الائتلاف.



