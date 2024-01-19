أوناحي يستغل مباراة غانا لتبرئه نفسه من تهمة الإساءة إلى مصر (صور)

أثار احتفال عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب، الكثير من الجدل، بعد هدفه مع منتخب بلاده في شباك تنزانيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وظهر أوناحي في احتفاله وكأنه يبكي (بطريقة ساخرة)، الأمر الذي جعل البعض سواء إعلامياً أو جماهيرياً، يشير إلى أن أوناحي يقصد إهانة المصريين باحتفاله، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعبين والمسؤولين في الكرة المصرية، تعليقاً على ما قاله اللاعب المغرب قبل انطلاق البطولة، بأن منتخب مصر متواضع وحقق البطولات الإفريقية السبع من قبل بمحض الصدفة، كونه يعرف يدير اللقاءات ولا يلعبها، من خلال إحراز هدف من ركلة ثابتة، ثم يتبع سياسة السقوط على الأرض حتى نهاية المباراة.

وسرعان ما رد أوناحي على الاتهامات الموجه له بإهانة المصريين، حيث نشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة له أثناء متابعته لمباراة مصر وغانا بالأمس، ووضع عليها علم مصر مع المغرب، في إشارة إلى دعمه للفراعنة خلال اللقاء.

ومن جانبه؛ أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، خلال تصريحات إعلامية من كوت ديفوار، أن تصريحات أوناحي قبل البطولة تم تضخيمها، مشيراً إلى أن احتفال اللاعب لم يقصد به مصر.

وقال الركراكي: "المصريون يقدمون كرة جميلة ولديهم لاعبين كبار، وأقول للجميع لا تضخمون الأمر، أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس أمم إفريقيا، وتحدث عن طريقة لعب مصر، وهو يحترمهم والاحتفال لا علاقة له بالتصريحات".

وأردف: "أنا أحترم مصر والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز".

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