Friday, 19 January 2024 02:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرات حاشدة في الأردن دعما لغزة

1/19/2024 6:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - احتشد أردنيون عقب صلاة الجمعة، في مسيرات تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة الذين لا يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 105 وسط الحصار الكامل المفروض على القطاع.

وانطلقت المسيرات التضامنية في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، بهتافات تنديدية بالدعم الأمريكي للعدو الصهيوني وبصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال والنساء ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.

MENAFN19012024000151011027ID1107742285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث