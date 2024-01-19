مسيرات حاشدة في الأردن دعما لغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - احتشد أردنيون عقب صلاة الجمعة، في مسيرات تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة الذين لا يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 105 وسط الحصار الكامل المفروض على القطاع.
وانطلقت المسيرات التضامنية في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، بهتافات تنديدية بالدعم الأمريكي للعدو الصهيوني وبصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال والنساء ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.
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