عدوى تفتك بأقدام جنود الاحتلال في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن أطباء الأمراض الجلدية عالجوا المئات من جنود الاحتلال بسبب التهابات حادة في القدمين

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها إن الحذاء العسكري الذي يرتديه الجنود مغلق بشكل يتناسب مع الظروف الميدانية، لكن الجنود يضطرون إلى البقاء في نفس الحذاء لأيام عدة، الأمر الذي تسبب بتكاثر البكتيريا والفطريات المعدية بسبب الرطوبة العالية، ما يؤدي إلى رائحة كريهة قوية وحكة تصل أحيانا حد النزيف

وأوضحت الصحيفة أنه "تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهويتها قدر الإمكان أثناء النشاط العملي"

وقال طبيب الأمراض الجلدية من مركز مئير الطبي إيتي شاريج، إن "تأثير الحذاء العسكري يسبب التعرق الزائد، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو البكتيريا والفطريات في القدم في ظروف القتال، ومع الوقت فإن الإجهاد الجسدي والأحذية غير المريحة تؤدي أيضا إلى انغراس الظفر داخل الجلد، فيتعرف الجسم عليه كجسم غريب ما يسبب التهابا مؤلما جدا"

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من جنود وضباط إلى 530 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى 194 منذ بدء العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي

كما كشف جيش الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة خلال معارك دارت قبل يومين في جنوب قطاع غزة