أكاذيب إسرائيلية حول سبب استخراج جثث من مقابر في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ألحقت القوات الإسرائيلية أضرارا جسيمة بمقبرة في خان يونس بجنوب غزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قامت باستخراج الجثث ونقلها، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لشبكة CNN، إن ذلك كان جزءا من البحث عن رفات الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول المباغتة.

وأظهرت لقطات للمقبرة وقد تم تجريفها، مع تضرر القبور وتدميرها، وترك بقايا بشرية مكشوفة، بعد أن أجرى الجيش الإسرائيلي عمليات في المنطقة.

وردا على طلب CNN للتعليق على تدمير القبور، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن "إنقاذ الرهائن والعثور على جثثهم وإعادتها هي إحدى مهامهم الرئيسية في غزة، ولهذا السبب تم إزالة الجثث".

وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إن "عملية تحديد هوية الرهائن، التي تتم في مكان آمن وبديل، تضمن الظروف المهنية المثالية والاحترام للمتوفين"، مضيفا أن الجثث التي تم تحديد أنها ليست جثث الرهائن "يتم إعادتها بكرامة واحترام".

ووفقا للقانون الدولي، فإن الهجوم المتعمد على مقبرة يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، إلا في ظروف محدودة للغاية تتعلق بتحول هذا الموقع إلى هدف عسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إنه عند "تلقي معلومات استخباراتية هامة، فإنه يجري عمليات دقيقة لإنقاذ الرهائن في مواقع محددة حيث تشير المعلومات إلى احتمال وجود جثث الرهائن".



