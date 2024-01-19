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إندونيسيا تقاضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

1/19/2024 5:21:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قررت إندونيسيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى أن
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني.

وقال وزير الخارجية الإندونيسي:“يجب احترام القانون الدولي. إن احتلال إسرائيل لفلسطين المستمر منذ أكثر من 70 عاما لن يمحو حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال.

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