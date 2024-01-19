إندونيسيا تقاضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

إندونيسيا تقاضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
التاريخ
1/19/2024 5:21:10 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قررت إندونيسيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى أن
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني.
وقال وزير الخارجية الإندونيسي:“يجب احترام القانون الدولي. إن احتلال إسرائيل لفلسطين المستمر منذ أكثر من 70 عاما لن يمحو حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال.
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